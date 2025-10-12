وزير باكستاني يدين الاستفزازات الأفغانية على الحدود مع بلاده

أدان الوزير الاتحادي للعلوم والتكنولوجيا في باكستان خالد حسين مكسي، بشدة الاستفزاز الحدودي الأخير من جانب أفغانستان، واصفا إياه بأنه تهديد خطير للسلام والاستقرار الإقليميين.

وأشاد مكسي برد الجيش الباكستاني الفوري والفعال، مؤكدًا أن باكستان ترغب في السلام بالمنطقة لكنها لن تساوم أبدا على الدفاع عن نفسها وسيادتها، بحسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الأحد.

وقال في رسالة: "لن تتسامح باكستان مع أي انتهاك لحدودها. نحن أمة محبة للسلام، لكننا قادرون تماما على الدفاع عن سلامة أراضينا."

وحث الوزير الباكستاني السلطات الأفغانية على ضمان عدم استخدام أراضيها من قبل عناصر إرهابية ضد باكستان، محذرا من أن أي عدوان سيقابل برد حازم.

وأضاف: "ستواصل باكستان إحباط جميع المؤامرات التي تحاك من قبل العناصر المعادية للدولة. لقد عززت تضحيات قواتنا المسلحة من عزيمة وشجاعة الأمة".

كانت أفغانستان قد أعلنت السيطرة على 25 موقعا على الحدود تابعا للجيش الباكستاني وقتلت 58 جنديا وأصابت 30 آخرين.

من جهة أخرى، أعلن مسئول باكستاني السيطرة على 19 موقعا حدوديا أفغانيا، يتم منها شن الهجمات على بلاده،مضيفا "قُتل أو فر عناصر طالبان من تلك المواقع".