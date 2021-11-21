مياه الشرب: رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى بجنوب سيناء

أكد مهندس أحمد سعيد عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، إنه تم الدفع بعدد ٤٠ سيارة ومعدة لشفط المياه المتراكمة في شوارع مدن المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل فرق الازمات والطوارئ طبقاً لتوزيع المناطق الساخنة بجنوب سيناء.

أوضح أن الشركة رفعت حالة الاستعداد للدرجة القصوى بقطاع جنوب سيناء، في إطار الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء، كما شهدت مدينة ابو زنيمة تجمعات سيل قبل مدخل المدينة و جاري المتابعة حالياً من الشركة.

أشار "عرفه" أن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع والوضع حاليا تحت السيطرة، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما شدد علي اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة و الصحة المهنية خلال العمل، ووجه بإجراء عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار اول بأول لضمان السيولة المرورية بمختلف مدن المحافظة، وإنعقاد لجنة الازمات و الطوارئ بالشركة علي مدار الساعة.

وتهيب الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الامطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.