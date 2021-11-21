ضبط متهمين بحيازة 80 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخصين، عاطلين؛ لاتهامهما بحيازة 80 طربه لمخدر الحشيش، تزن 8 كيلو جرام، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محال إقامتهما نطاق محافظة الإسكندرية، لاتجارهما بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ألقي القبض عليهما، أثناء استقلالهما سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأحد، فإنه وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة للنقل والترويج.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق