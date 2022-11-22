ألمانيا تنقل أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت إلى بولندا

اتفق وزيرا دفاع ألمانيا وبولندا على توفير حماية مشتركة للمجال الجوي البولندي، بعد سقوط صاروخ في منطقة داخل بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وفي أعقاب اتصال هاتفي مع نظيرها البولندي ماريوش بلاشتشاك، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت اليوم الاثنين: "اتفقت مع نظيري البولندي ماريوش بلاشتشاك على إرسال أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت إلى بولندا ودعم تأمين المجال الجوي البولندي بطائرات يوروفايتر".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن خبراء سيعكفون على إعداد تفاصيل هذه الخطوة بشكل مشترك وسينسقون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت لامبرشت: "بولندا صديقتنا وحليفتنا، وهي معرضة للخطر على نحو خاص بوصفها جارة لأوكرانيا".

وفي أعقاب الاتصال الهاتفي، كتب بلاشتشاك على تويتر أن وزيرة الدفاع الألمانية أكدت رغبتها في نشر أنظمة الدفاع الجوي طراز باتريوت على الحدود مع أوكرانيا، وقال إنه "لاتزال هناك حاجة إلى توضيح أي إصدار من النظام سيصل ومدى سرعة وصوله ومدة نشره، وأنا أتوقع أن تطرح ألمانيا لتفاصيل سريعا".

وسقط صاروخ في بلدة برزيفودوف البولندية الحدودية يوم الثلاثاء الماضي ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، ويفترض الغرب أنه صاروخ دفاع جوي أوكراني تم استخدامه في التصدي لهجمات من جانب الجيش الروسي.

وصرحت لامبرشت بأنه يجب على الناتو أن يحسن استعداداته في الدفاع الجوي بناء على هذه الواقعة.