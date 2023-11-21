أمريكا تعلن عن حزمة عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا ، وذلك حتى تتمكن من مواصلة قتالها ضد القوات الروسية، ومن بين ذلك الذخيرة التي تشتد حاجة الجيش الأوكراني إليها.

وتبلغ قيمة الحزمة التي أعلنتها الوزارة ، 100 مليون دولار وقد أذن بها الكونجرس الأمريكي بالفعل.

وتشمل حزمة الأسلحة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وقاذفة الصواريخ المتعددة " هيمارس" وذخيرة المدفعية ، وذلك من بين معدات أخرى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية اليوم الاثنين،:" سيكون هناك المزيد من قذائف المدفعية، والمطلوبة الآن بشكل خاص ".

وأضاف زيلينسكي، إن المساعدات نوقشت خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف اليوم الاثنين.

ووصف زيلينسكي الاجتماع بأنه كان مثمرا وشكر الولايات المتحدة على الحفاظ على "دورها الرائد في تقديم المساعدة".

من جانبه قال أوستن إنه من المهم توفير القدرات المناسبة ودمجها بشكل معقول حتى يمكن تحقيق الأثار الصحيحة في ساحة المعركة.

وأكد أوستن لأوكرانيا أن كييف تحظى " بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري" في مجلسي الكونجرس، رغم حقيقة تشكك بعض الساسة الأمريكيين في الحاجة إلى إبقاء المساعدات الأمريكية عند المستوى الحالي.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية "إنه لمن الأهمية بمكان أن يتخذ الكونجرس إجراءات لدعم أوكرانيا عبر تمرير طلب التمويل الإضافي للرئيس".

وكان أوستن قد وصل إلى كييف اليوم الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وذلك ليؤكد لأوكرانيا تأييد واشنطن الكامل لها في حربها ضد روسيا، رغم الجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة بشأن مسألة المساعدات.