سرايا القدس تعلن استهداف 13 آلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استهداف 13 آلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.



وقالت "سرايا القدس"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عبر منصة "إكس" اليوم: "استهدفنا بقذائف التاندوم والأر بي جي تسع دبابات وثلاث ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومنطقتي المخابرات والتوام في شمال غزة".



وكان "أبو عبيدة" الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أعلن أمس الاثنين، تدمير 60 آلية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند، كلياً أو جزئياً، في كل محاور التوغل في قطاع غزة خلال الـ 72 الساعة الماضية، وتنفيذ عدد من العمليات النوعية وإيقاع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.