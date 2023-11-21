قال حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، إنه لابد من دعم المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة إعلاميًا وجماهيريًا وقبل أمم إفريقيا في كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن المساندة الدائمة تكون حافزًا هامًا للاعبين من أجل تقديم أفضل مستوى في المباريات الرسمية.

وأضاف حمادة صدقي في تصريحات تليفزيونية: "بنسبة 99.9% منتخب مصر سيصعد لكأس العالم، ولابد من تكون هناك مساندة جماهيرية، وحزنت لغياب الجمهور بشكل واضح عن حضور المباريات عكس مواجهات الأهلي والزمالك، والأهم هو تحقيق المنتخب الفوز على جيبوتي وسيراليون بغض النظر عن الأداء في اللقاء الثاني الذي كان هناك عوامل مؤثرة على اللاعبين".

وتابع: "أداء منتخب مصر أمام جيبوتي كان جيدًا وكان هناك حالة إصرار على تسجيل أهداف كثيرة، والطبيعي أن يحدث تأثر في الأداء بسبب ظروف السفر إلى ليبيريا والأجواء والملعب، وتألق الشناوي في المباراة كان عاملًا مؤثرًا، ولا غنى عن تواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي، ومحمد صلاح له دور كبير في الشكل الهجومي، ودائمًا يصنع أهدافًا لزملائه في الفريق".

وأكمل: "كان هناك خلل واضح، وعلى الورق فيتوريا لجأ لطريقة 4-4-2، وفي الملعب 4-3-3، ولكن محمد هاني كان متأثرًا ومستواه أقل عن الموسم الماضي ومنتخب سيراليون كان يهاجم من الناحية اليمنى، بينما أحمد سيد زيزو كان يلعب بشكل حر في صفوف الزمالك والأمر غير موجود في المنتخب، وحمدي فتحي كان يلعب في مركز 8 مع الأهلي ويلعب في المساحات، وفي منتخب مصر لا يجد نفس المساحة في ظل وجود تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد في الأمام".

وأتم: "محمود حسن تريزيجيه لاعب كبير وسجل أهدافًا مؤثرة مع منتخب مصر، وكان هناك مشكلة دفاعية بين لاعبي الخط الخلفي وكذلك لاعبي الوسط، وبالتأكيد فيتوريا سيعمل على تحليل كل الأخطاء، وكان هناك فرص خطيرة لمنتخب سيراليون، لكن من حسن الحظ وجود حارس مميز مثل محمد الشناوي، والذي كان في حالة تركيز شديدة وكان يخرج في توقيتات مميزة".