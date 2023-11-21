المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية يناقش أحدث الوسائل العلاجية بجامعة المنصورة

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ينظم المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة "Egy Vasc.. إيجي فاسك"، بالاشتراك مع الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية "بافس"، وبحضور مكثف من علماء وجراحي الأوعية الدموية بالدول العربية خلال يومي 23، و24 نوفمبر الجاري.

ويعقد المؤتمر برئاسة دكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، ودكتور محسوب مراد أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، دكتور خالد موافي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، وياسر القيران أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، ودكتور إيهاب الفخراني أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر نواب رئيس المؤتمر.

وقال دكتور مسعد سليمان، إن تنظيم المؤتمر يأتي في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي، المؤتمر هذا العام يحاضر خلاله 120 أستاذًا بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

كما يشارك بفعاليات المؤتمر 1000 طبيب، وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.

وأضاف أن المؤتمر يناقش من خلال الجلسات العلمية وورش العمل الجديد في جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، والقدم السكري، ويعد مؤتمر "إيجى فاسك" واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التي تنعقد بمصر كل عام، والذي يهتم بحضوره كل المتخصصين في مجال جراحة الأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج بمجال جراحة الأوعية الدموية، والتواصل لنقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصري.