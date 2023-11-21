حركة الجهاد الإسلامي تعلن وفاة إحدى المحتجزات الإسرائيليات

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن وفاة المستوطنة حنا كتسير، وذلك تزامنًا مع تداول الأخبار بشأن الاقتراب من صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى بين حماس وإسرائيل.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء: «نعلن وفاة المستوطنة حنا كتسير، التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها».

وأضافت: «وأمام هذا الإعلان نجدد تأكيدنا على إخلاء مسئوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة».

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، بأن القاهرة تكثف جهودها مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر قوله إن الوساطة المصرية تسعى لهدنة إنسانية وتبادل للأسرى والمحتجزين لدى الطرفين، مؤكدا التنسيق المصري القطري المستمر في هذا الإطار.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بشأن التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل وصلت إلى نهايتها، موضحة أنه سيتم الإعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن الأطراف وصلت إلى مرحلة مهمة وسيصدر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى، وفق وكالة سبوتنيك.