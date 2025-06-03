شعر عدد كبير من سكان الإسكندرية، فجر اليوم الثلاثاء، بهزة أرضية قوية أثارت حالة من الرعب والهلع، وذلك في تمام الساعة 2:17 صباحًا، خاصة بعد موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة فجر السبت السابق في التوقيت نفسه.

ورصدت "الشروق" ردود فعل المواطنين عقب الزلزال، حيث أكد أحمد مرسي، موظف من سكان العجمي غرب الإسكندرية، أنه شعر بهزة قوية عند الساعة 2:15 صباحًا، مما أدى إلى تحرك الأثاث داخل الغرفة، مشيرًا إلى أنه أصيب برعب شديد ولم يتمكن من التحرك.

وأوضح إبراهيم جمال، معلم بإحدى المدارس ويسكن في الطابق الحادي عشر بمنطقة سيدي بشر، أن العقار اهتز بشكل كبير وكأنه تحول إلى مادة هلامية، مضيفًا أن الزلزال كان مختلفًا عن سابقه واستمر لمدة أطول، مما دفعه إلى الاتصال بعائلته وأصدقائه للاطمئنان عليهم.

وقالت شيماء شعبان، من أهالي المنشية وسط الإسكندرية، إنها كانت تتابع التلفزيون عندما بدأ كل شيء في الغرفة بالتحرك بقوة ولمدة طويلة، مما أثار ذعرها وذعر أبنائها، خاصة بعد العاصفة التي ضربت المدينة فجر السبت.

أما يوسف الجمال، أحد سكان المنشية، فقال إنه كان يتحدث عبر الهاتف عندما تحركت "الأريكة" بطريقة مرعبة، ما جعله يعتقد بوجود مشكلة في العقار أو احتمال انهياره، إلا أنه اكتشف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الجميع يتحدث عن الزلزال، مشيرًا إلى خطورة مثل هذه الظواهر على العقارات القديمة في المنطقة.

من جانبه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 يونيو 2025، هزة أرضية على بُعد 500 كيلومتر شمال العريش.

وأوضح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين شعروا بالهزة، لكنه لم يتلقَ أي بلاغات عن وقوع إصابات.