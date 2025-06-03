أكدت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الفنانة سميحة أيوب وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 93 عاماً، وأنها لم تكن تشكو من أي أعراض مرضية مطلقاً في الأيام السابقة.

وتابع المصادر: "لكن ما حدث صباح اليوم أن سيدة المسرح العربي شعرت بوعكة شديدة أثناء تواجدها في منزلها القاطن بحي الزمالك في القاهرة، واضطرت الأسرة لطلب الإسعاف، التي كانت استجابتها سريعة وحضرت إلى محل سميحة أيوب، لكن للأسف وافتها المنية قبل وصول الإسعاف، الذين أجروا كشفاً طبياً عليها ليؤكدوا وفاتها لنجلها".

وعلمت الشروق من مصادر مقربة أنه في الوقت الحالي يجري تغسيل الجثمان وتكفينه استعداداً للجنازة.

وحتى وقتنا هذا لم يتم تحديد موعد الجنازة ومكانها أو موعد العزاء.

وقد تقدمت كلاً من نقابتي المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف ذكي، والمهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل بتقديم واجب النعي والعزاء في وفاة سميحة أيوب، وأثنى كلاهما على الفنانة ومشوارها الفني وعطاءها خصوصاً في مجال المسرح والذي حصلت بسببه على لقب "سيدة المسرح العربي".



