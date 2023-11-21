حكومة سلوفاكيا تفوز بالثقة في تصويت برلماني

أعرب برلمان سلوفاكيا عن ثقته في مجلس الوزراء الجديد بقيادة روبرت فيكو.

وبعد أربعة أيام من المناقشات، وافق 78 عضوا بالمجلس الوطني في براتيسلافا على برنامج الحكومة اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء جمهورية سلوفاكيا أن 65 نائبا عارضوا البرنامج، بالإضافة إلى حزب "سمير- اس دي" الشعبوي (اتجاه- الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكي) الذي ينتمى له فيكو، يضم الائتلاف الحزب الديمقراطية الاشتراكي اليساري والحزب الوطني السلوفاكي.

وكان فيكو قد تولى رئاسة وزراء سلوفاكيا، التي يبلغ تعداد سكانها أقل من 5.5 مليون نسمة، في الفترة من 2006 حتى 2010 و من 2012 حتى 2018.