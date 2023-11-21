فلسطين تطالب المجتمع الدولي الانحياز للإنسانية وتوفير الحماية للمستشفيات في قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للمستشفيات في قطاع غزة عامة وللمستشفى الإندونيسي كما يجري حالياً بشكل خاص.

بما في ذلك إطلاق قذائف الدبابات والطائرات الحربية عليه ومحاصرته واستمرار قصفه دون انقطاع، وتعريض حياة آلاف المواطنين من مرضى وجرحى وطواقم طبية وفنية ونازحين متواجدين داخله لخطر الموت.

علاوة على وجود جثث الشهداء في ساحاته وفي كل مكان داخل المستشفى لم يتم التمكن من جمعها ودفنها بسبب استمرار إطلاق النار على مباني المستشفى خاصة من الدبابات التي تحاصره.

بالإضافة إلى القناصة الذين يطلقون النار على كل من يتحرك، تماماً كما ارتكب جيش الاحتلال من جرائم في مجمع الشفاء الطبي والمستشفيات الأخرى التي سبقته، والتي أخرجها جيش الاحتلال عن الخدمة من خلال اقتحامها واحتلالها وتدميرها.

وتطالب الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التدخل لحماية المستشفيات، حماية المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين، وتوفير الوقود والكهرباء والمعدات الطبية للمستشفى حتى يتسنى له القيام بمسؤولياته وتقديم خدماته الإنسانية للمواطنين.

كما تهيب الوزارة بجمهورية إندونيسيا الصديقة التدخل الفوري لإنقاذ المستشفى من التدمير والمجازر الجماعية.