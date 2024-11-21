رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

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- وزير الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية فقدت شرعية وجودها

انتقد وزير الخارجية الاسرائيلي، جدعون ساعر، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واصفاً قرارها بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بأنه "لحظة سوداء" في تاريخ المحكمة، وبأنها "فقدت كل شرعية لوجودها ونشاطها".

وزعم ساعر أن المحكمة "تصرفت كأداة سياسية في خدمة الجهات الأكثر تطرفاً التي تسعى لزعزعة السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ومن الناحية السياسية، اعتبر أن "إصدار المذكرات ضد دولة تعمل وفقاً للقانون الدولي هو مكافأة وتشجيع لمحور الشر الذي ينتهك هذا القانون بشكل صارخ ومستمر"، على حد زعمه.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الخميس، إن قرار "الجنائية الدولية" بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت "وصمة عار" للمحكمة.

وندد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد أيضاً بخطوة المحكمة ووصفها بأنها "مكافأة للإرهاب"، علي حد زعمه.