ماريسكا: لاعب واحد سيغيب بالتأكيد عن تشيلسي أمام ليستر

أكد المدرب إنزو ماريسكا، أن نجم تشيلسي سيغيب عن مباراة فريقه مع ليستر سيتي مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح ماريسكا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، أنه لن يخاطر بإشراك ريس جيمس، بعد تعرضه لآلام بسيطة في أوتار الركبة، وبين أنه سيتعين عليه تقييم لياقة بعض اللاعبين الآخرين قبل الرحلة إلى ليستر.

وقال ماريسكا للصحفيين: "لدينا بالتأكيد لاعب واحد مصاب وهو ريس. لسوء الحظ، شعر بشيء بسيط ولا نريد المخاطرة به في نهاية الأسبوع. إنه الوحيد بالتأكيد الذي لن يكون متاحًا لهذا الأسبوع".

وأضاف: "البقية، بعضهم أفضل وبعضهم موضع شك، بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى الانتظار لأن اليوم هو أول تدريب نقوم به مع جميع اللاعبين القادمين من منتخباتهم لذا سنرى بعد مران اليوم".

وكان كول بالمر وليفي كولويل، اثنين من اللاعبين الذين اضطروا إلى الانسحاب من المنتخب الإنجليزي خلال الأسبوعين الماضيين.

وسئل ماريسكا عن الأمر، فأجاب: "بصراحة، بعد أن لعبنا ضد آرسنال غادرت لمدة أسبوع في إجازة، لذا لا أعرف شيئًا عن المحادثات بين النادي والمنتخبات الدولية".

وعندما سُئل عما إذا كان بالمر وكولويل بخير، أضاف المدرب الإيطالي: "كما قلت، بعضهم أفضل، وبعضهم سنختبره اليوم. لكن بشكل عام، بالتأكيد، هم أفضل بكثير".

وشرح ماريسكا كيف ستؤثر رحلات الطيران الطويلة على لياقة لاعبين أمثال إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو، قائلاً: "بالتأكيد، أولئك الذين سيلعبون (ضد ليستر) لن يكونوا في حالة جيدة بنسبة 100% لأنهم بشر، وعندما تلعب مباراتين في أمريكا الجنوبية وعليك اللعب مرة أخرى، حتى لو كان عمرك 20 إلى 25 عامًا، ستكون متعبا كإنسان. لكن نأمل أن نتمكن من إيجاد التوازن الصحيح (في خط الوسط)".