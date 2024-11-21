مكتب نتنياهو يتهم الجنائية الدولية بالانحياز والتمييز

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رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ووصفه بأنه «أمر سخيف ومعاد للسامية».

وبحسب ما أوردته فضائية «CNN عربية»، قال مكتب رئيس الوزراء إن «إسرائيل ترفض رفضا قاطعا الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة منحازة وتمييزية سياسيا».

وزعم في بيانه: «لا توجد حرب أكثر عدالة من تلك التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن شنت حماس هجوما دمويا ضدها، مرتكبة أكبر مذبحة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة».

واستطرد: «لن يمنع أي قرار مناهض لإسرائيل دولة إسرائيل من الدفاع عن مواطنيها.. نتنياهو لن يستسلم للضغط ولن يتراجع حتى يتم تحقيق جميع أهداف الحرب التي وضعتها إسرائيل في بداية الحملة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.