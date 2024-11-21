أفادت القناة الـ 12 العبرية، اليوم الخميس، بمقتل شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، إثر سقوط شظايا صاروخ على مدينة نهاريا شمال الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلنت القناة العبرية، عن سقوط شظايا صاروخ اعتراضي شمال نهاريا؛ ما أسفر عن أضرار في أحد المباني.

#شاهد | من موقع مقتل مستوطن بصواريخ حزب الله في "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/RO4n9Dz6bx — فلسطين أون لايـن (@F24online) November 21, 2024

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 25 صاروخًا من لبنان تجاه نهاريا.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في رأس الناقورة ونهاريا؛ للتحذير من تسلل مسيرات.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، ومحاولات جيش الاحتلال التوغل البري في الجنوب، والتي يتصدى لها حزب الله.

في حين يواصل الحزب استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.