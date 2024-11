مستشار ترامب للأمن القومي: ترقبوا ردا قويا على انحياز الجنائية الدولية والأمم المتحدة يناير المقبل

علق مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي، على مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وقال مايك والتز، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إن الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، مشيرًا إلى أن «الحكومة الأمريكية دحضت هذه الادعاءات».

وزعم أن «إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها، من إرهابيي الإبادة الجماعية»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف: «توقعوا ردًا قويًا على التحيز المعادي للسامية للمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، شهر يناير المقبل»، بحسب تدوينته.

