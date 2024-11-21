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علق الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، على مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، قائلًا إن «اليوم أسود للإنسانية ومظلم للعدالة».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، إن «القرار العبثي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي اتخذ بسوء نية، يحول العدالة العالمية إلى أضحوكة»، بحسب مزاعمه.

وادعى أن «القرار يتجاهل محنة المحتجزين الإسرائيليين الـ101؛ الذين تحتجزهم حماس في غزة بطريقة وحشية»، وفقًا لتعبيره.

وزعم أن «القرار يتجاهل استخدام حماس للشعب الفلسطيني كدروع بشرية، وأن إسرائيل تعرضت لهجوم همجي، ومن واجبها ومن حقها الدفاع عن شعبها»، بحسب وصفه.

وأضاف: «الحقيقة أن هذا القرار اختار جانب الإرهاب والشر، بدلاً من الديمقراطية والحرية، وحول نظام العدالة ذاته إلى درع بشري لحماية جرائم حماس ضد الإنسانية»، وفقًا لادعائه.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.