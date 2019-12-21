صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فلامنجو في نهائي مونديال الأندية

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق أمام فلامنجو البرازيلي، في مباراة نهائي كأس العالم للأندية، والتي تقام اليوم، السبت، على ملعب ستاد خليفة الدولي.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خد الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك وأندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون، نابي كيتا وألكساندر تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: أدريان، ديان لوفرين، جورجينيو فينالدوم، جيمس ميلنر، آدم لالانا، شوكدران شاكيري، ديفوك أوريجي، جونز، هويفر، إليوت، فان دي بيرج، ويليامز.