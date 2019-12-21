السجن عاما لمندوب مبيعات اختلس 253 ألف جنيه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نوار، اليوم السبت، مندوب مبيعات بشركة توزيع أدوية، يدعى "م.س.م" بالسجن لمدة عامًا مع الشغل، والعزل من الوظيفة؛ لاتهامه باختلاس 253 ألف جنيه من الشركة محل عمله، وذلك في القضية رقم 1186 لسنة 2019 جنايات أول العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور رئيس قسم مباحث مكافحة الأموال العامة، حول قيام مندوب مبيعات باختلاس مبالغ مالية من تحصيل جهة عمله.

توصلت تحريات المباحث إلى أن المقضي بحقه مندوب مبيعات بشركة "ف.أ.س" لتجارة وتوزيع الأدوية وهي إحدى الشركات المساهمة المصرية، باختلاس مبلغ مالي قدرة 253 ألف و849 جنيهًا و10 قروش، من مستحقات الشركة نظير تحصيله فواتير توزيع الأدوية على الصيدليات ولم يقم بتوريدها لحسابات الشركة.

وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليه تم عرضه على النيابة العامة والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: رفعت عامر، وعمر سويدان وسكرتارية، محمد البغدادي.