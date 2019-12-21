وزير الخارجية التونسي بالنيابة يلتقي مسؤولين فيليبنيين

التقى وزير الخارجية التونسي بالنيابة صبري باشطبجي، بنائبة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني المكلفة بمكتب شؤون العمال والمغتربين سارة لو اريولا، ومدير المراسم الدبلوماسية بالقصر الرئاسي الفليبيني روبار بورج.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، فقد بحث الجانبان خلال اللقاءين واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبتهما في مزيد تطويرها، إلى جانب التطرق إلى الاستعدادات لانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة، المزمع عقدها بتونس سنة 2020.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، أن "روبار بورج" سلم صبري باشطبجي رسالة شخصية من الرئيس الفليبيني "رودريغو دوتارت" إلى الرئيس التونسي قيس سعيَد.