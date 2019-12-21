الحوثيون: مقتل وجرح 43 ألف مدني باليمن بنيران التحالف

قال الحوثيون في اليمن، اليوم السبت، إن عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، تسببت بقتل وجرح أكثر من 43 ألف مدني.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان في الحكومة المشكلة من الجماعة وحلفائها ، أن" إجمالي عدد القتلى والجرحى المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة لدول العدوان( التحالف) في اليمن تجاوز 43 ألفًا خلال 1700 يوم".

وأضاف التقرير أن" تسعة آلاف و895 مدنياً أُصيبوا بإعاقات دائمة ومختلفة جراء الاستهداف المباشر، وبينهم 800 طفل".

وأفاد أيضا بأن " 80 ألف طفل وطفلة مصابون بحالات نفسية وعصبية متعددة نتيجة خمسة أعوام من القصف المباشر لمنازل أسرهم وتجمعاتهم".

وقال التقرير إن" 1ر24 مليون يمني، بحاجة ماسة إلى مساعدات من غذاء وصحة ومياه وإيواء وتعليم ، بينما هناك أكثر من 70 ألف شخص عالقون في الخارج ولم يسمح لهم بالدخول نتيجة إغلاق مطار صنعاء".

وكشف عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 85 بالمئة وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 65 بالمئة مع استمرار "العدوان" و"الحصار" على اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريًا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ نحو خمسة أعوام، بعد أشهر من اقتحام الحوثيين العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى بقوة السلاح.