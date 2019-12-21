وزارة النفط الكويتية: اجتماع «أوابك» غدا يناقش الميزانية التقديرية

يترأس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، الدكتور خالد الفاضل، وفد بلاده المشارك في الاجتماع الـ103 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذي تستضيفه الكويت غدا الأحد.

وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحفي اليوم السبت، إن الوفد الكويتي يضم، إضافة إلى الوزير الفاضل، وكيل وزارة النفط وممثل الكويت في المكتب التنفيذي لـ"أوابك" الشيخ الدكتور نمر الصباح، ومسؤولين من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الـ103 لمجلس وزراء "أوابك" سيعقد برئاسة وزير النفط البحريني الشيخ محمد الخليفة "دولة الرئاسة".

وذكرت أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تتضمن تقرير نتائج أعمال لجنة جائزة "أوابك" للبحث العلمي لعام 2018 ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2020"، وتعيين مدقق حسابات المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام2020".

وأفادت بأن الاجتماع سيستعرض تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة وتقرير الأمين العام حول أنشطة الأمانة العامة والدراسات التي أنجزتها بالإضافة إلى الاجتماع المشترك للأمانة العامة ومسؤولي الشركات المنبثقة عن المنظمة وغيرها من الموضوعات.

وبينت أن الاجتماع سيناقش أيضا التوصيات المرفوعة له من المكتب التنفيذي للمنظمة ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

يذكر أن "أوابك" أسست في عام 1968 وتمارس نشاطاتها واختصاصاتها من خلال أربعة أجهزة هي مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي والامانة العامة والهيئة القضائية، ويعد مجلس الوزراء هو السلطة العليا التي تحدد سياسات المنظمة بتوجيه نشاطاتها ووضع القواعد التي تسيرعليها.

وتضم "أوابك" في عضويتها السعودية والكويت وليبيا والإمارات وقطر والبحرين والجزائر ومصر وسوريا والعراق.