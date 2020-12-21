 نائب أردوغان يصاب بوعكة صحية خلال إلقاء كلمة مباشرة - بوابة الشروق
الإثنين 21 ديسمبر 2020 3:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

نائب أردوغان يصاب بوعكة صحية خلال إلقاء كلمة مباشرة

فؤاد أوقطاي
فؤاد أوقطاي
وكالات:
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:22 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:22 م

توقف فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، فجأة عن الحديث أثناء كلمة كان يلقيها الاثنين وبدا أنه يتلعثم في الكلام، ما دفع أحد أفراد طاقمه للإسراع إلى المنصة ومطالبة الآخرين بإحضار طبيب.

وصمت فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنحو 13 ثانية خلال البث المباشر لكلمته التي توقفت بعد أن هرع أفراد طاقمه إليه.

وذكرت محطة "سي.إن.إن ترك" أن أوقطاي نقل إلى مركز طبي وأن ضغط الدم لديه كان منخفضا.

من جهتها، نشرت وكالة "الأناضول" التركية مقطع فيديو يظهر عودة أوقطاي لاحقا إلى القاعة التي كان يلقي فيها الكلمة ووجه الشكر للحاضرين وأبلغهم بأن المشكلة البسيطة التي ألمت به كانت بسبب الإعياء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك