نائب أردوغان يصاب بوعكة صحية خلال إلقاء كلمة مباشرة

توقف فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، فجأة عن الحديث أثناء كلمة كان يلقيها الاثنين وبدا أنه يتلعثم في الكلام، ما دفع أحد أفراد طاقمه للإسراع إلى المنصة ومطالبة الآخرين بإحضار طبيب.

وصمت فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنحو 13 ثانية خلال البث المباشر لكلمته التي توقفت بعد أن هرع أفراد طاقمه إليه.

وذكرت محطة "سي.إن.إن ترك" أن أوقطاي نقل إلى مركز طبي وأن ضغط الدم لديه كان منخفضا.

من جهتها، نشرت وكالة "الأناضول" التركية مقطع فيديو يظهر عودة أوقطاي لاحقا إلى القاعة التي كان يلقي فيها الكلمة ووجه الشكر للحاضرين وأبلغهم بأن المشكلة البسيطة التي ألمت به كانت بسبب الإعياء.