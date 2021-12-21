نيللي كريم تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني أحوال شخصية

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أعلنت شركة العدل جروب للإنتاج الفني، بدء تحضيرات مسلسل "أحوال شخصية" للفنانة نيللي كريم، والذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

ونشر حساب العدل جروب على "إنستجرام"، صورا تجمع أبطال العمل: نيللي كريم، وشريف سلامة، وأحمد حاتم، والمخرج ماندو العدل، والمنتج جمال العدل.

وعلقت: "ضمن مفاجآت رمضان 2022.. بداية تحضيرات مسلسل (أحوال شخصية) اسم مؤقت للنجمة نيللي كريم.. المسلسل دراما إنسانية تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل".

وتنتظر الفنانة نيللي كريم عرض مسلسلها "الجسر" مع الفنان عمرو سعد في 26 من ديسمبر الجاري عبر منصة نتفليكس.