كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لا ينظر إلى أسماء الأندية في اختياراته، ولكن يبحث عن اللاعب الجاهز والذى يرغب دائمًا في تحقيق الإنتصارات ، وتنفيذ التعليمات و الإلتزام بها خلال تواجده في معسكر المنتخب.

أضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية، أن محمد صلاح نجم ليفربول من أفضل لاعبي العالم، و وجوده مع المنتخب يمنح الفريق قوة ودفعة كبيرة ، والمنتخبات الأخرى تعرف إمكانياته و تراقبه في المباريات بلاعبين أو ثلاثة و هذا أمر جيد ، ولكن كرة القدم لعبة جماعية ، وصلاح لن يتألق بدون مساعدة زملائه و نفس الأمر لباقي الفريق لن يتألقوا بدون مساعدة صلاح و مساعدة بعضهم البعض.

أكد المدير الفني لمنتخب مصر، أنه المسئول الأول عن اختيارات اللاعبين ومعه الجهاز الفني ، ولم يحدث أن طلب محمد صلاح ضم أي لاعب لمعسكرات المنتخب ، مضيفاً أنه لا يتخيل منتخب مصر بدون صلاح و نفس الأمر مثلا منتخب الأرجنتين بدون ميسي.

وقال فيتوريا، أن ما قدمه المنتخب المغربي أو السعودي في كأس العالم جاء بالصدفة، لكن كلا البلدين لديهم مشاريع واضحة، في السعودية نجحوا في تحسين إعداد اللاعبين بجانب استقدام لاعبين محترفين مميزين، ويمتلكون مسابقة محلية قوية ، في المقابل المغرب لديهم 20 لاعبًا محترفًا في أوروبا من أصل 26 لاعبًا بالقائمة، الفريق الذي خاض لقاء إسبانيا يضم 3 لاعبين فقط ولدوا داخل المغرب، الأهم من تحليل المنتخبات الأخرى هو التركيز على ما يجب أن نغيره نحن.

وواصل: "لدينا أفكار واضحة قمت بتوضيحها لاتحاد الكرة، وهناك بعض الإحصائيات لدي بخصوص هذا الأمر، وهي تقول إن منتخب مصر لا يمتلك سوى لاعبين فقط أقل من 26 عامًا يلعبون في أوروبا، مقارنة بمنتخبات إفريقية أخرى مثل المغرب ونيجيريا وتونس والمغرب وغيرها، وهو ما يشكل اختلافًا كبيرًا جدًا، لأن مستوى المنافسة أمر مهم للغاية".

وأردف: "هناك 18 لاعبًا أقل من 26 عامًا بالمنتخب المصري يلعبون بالدوري المحلي، وهو مستوى آخر من المنافسة، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بكأس العالم يمتلكون نسبة مرتفعة من المحترفين في أوروبا، بينما مصر لديها 23.1% فقط من اللاعبين بالمنتخب محترفون بالدوريات الأوروبية".

وأكمل: "لا يوجد لاعبين صغار يشاركون في المباريات سواء في الدوري المحلي أو من المحترفين، علينا تغيير هذه الأرقام وأن نمنح اللاعبين في الفئة العمرية (19-23) عامًا المشاركة، وأعطيت بعض الحلول للاتحاد لمعالجة هذا الأمر، مثل وجود فريق ثاني لكل ناد يمكنه المشاركة في مسابقة الدوري الأقل من الممتاز أو أن ننظم دوري جديد لهذه الفئة العمرية".