الإسكان: بدء سريان منح مهلة 3 أشهر لاستلام قطع أراضي الصغيرة بمشروع بيت الوطن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء سريان منح مهلة لمدة 3 أشهر اعتباراً من أمس الأول الإثنين، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، أو صدر بشأنها موافقة بإعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا، ولم يتم السداد، كتيسيرات إضافية شريطة سريان مدة التنفيذ الأصلية (5 سنوات)، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.



وأكد وزير الإسكان أن منح المهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن، يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين المصريين في الخارج، وتحقيق الهدف من طرح برنامج بيت الوطن، وهو ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، حيث حقق المشروع نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى مطلع عام 2012، وتم طرح 8 مراحل من المشروع حتى الآن، شملت الآلاف من قطع الأراضي السكنية للأفراد، والآلاف من الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.



وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه تم منح مهلة الاستلام بالشروط التالية: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، مع العلم بأنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.