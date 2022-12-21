الدفاع الروسية: انطلاق تدريبات بحرية مشتركة مع الصين اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، انطلاق التدريبات البحرية الروسية الصينية في بحر الصين الشرقي والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري البحري بين روسيا والصين ولضمان السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضافت أن التدريبات ستشمل تنفيذ إطلاق صواريخ ومدفعية مشتركة وتدريب عمليات مضادة للغواصات بالاستخدام العملي للأسلحة، لافتة إلى أن المناورات ستجري بمشاركة السفن العسكرية الروسية والصينية والطائرات والمروحيات التابعة لطيران أسطول المحيط الهادئ الروسي والقوات البحرية للجيش الصيني.