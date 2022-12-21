مبابي ينتظم في تدريبات باريس سان جيرمان

انتظم كيليان مبابي في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة المنتخب الفرنسي نهائي بطولة كأس العالم (قطر 2022).

وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد الماضي أمام الأرجنتين، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية في نهائي كأس عالم.

ولكن هذا كان كافيا فقط للتعادل 3/3، حيث خسر المنتخب الفرنسي اللقب بركلات الترجيح، بعدما خسر 2 / 4 رغم أن مبابي سجل ركلته.

ويملك مبابي حاليا الرقم القياسي من حيث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المباريات النهائية بكأس العالم، حيث سجل هدفا في المباراة النهائي لمونديال 2018، الذي توج به المنتخب الفرنسي، كما أنه حصل على جائزة الحذاء الذهبي متفوقا على زميله بالفريق ليونيل ميسي.

ومازال ميسي والأرجنتين يحتفلون بالفوز بمونديال قطر، في البلاد هذا الأسبوع، فيما عاد مبابي سريعا لمهامه بالنادي، بعدما احتفل بعيد ميلاده الـ24 أمس الثلاثاء.

ويعود سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، للمنافسات يوم الأربعاء المقبل، حينما يواجه ستراسبورج في المسابقة، في محاولة لتوسيع فارق الخمس نقاط التي تفصله عن أقرب ملاحقيه.