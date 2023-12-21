محافظ قنا يناقش عددا من الملفات الهامة التي تخص قطاع تنظيم الأسرة

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، مع الدكتورة رانيا محمد الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، عددا من الملفات الهامة التي تخص قطاع تنظيم الأسرة بالمحافظة.



وقال محافظة قنا، إن اللقاء تضمن مناقشة مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وحجم إنجازات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات الصحية؛ لتلبية الاحتياجات والأماكن المحرومة، وعرض بيان بالحملات والقوافل من بداية العام وحتى تاريخه، وعرض بيان بعدد المواليد.

وأشار إلى أن عدد المواليد بلغ 9 آلاف و305 مولود في شهر يناير الماضي، وانخفضت إلى 6 آلاف و593 مولودا في شهر نوفمبر.

وأضاف أن المحافظة أنهت أستعداتها لحملة "طرق الأبواب" بزيارات الرائدات الريفيات للمنازل؛ بهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا، ودورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة عموما، وتوعية المنتفعات باختيار الوسيلة المناسبة، من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات.

وكشف عن تنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات؛ لتقديم خدمات التوعية الصحية والنفسية.