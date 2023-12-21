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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن أشخاصا مجهولين قاموا بطلاء درجات السلم المؤدي إلى نصب "لينكولن" التذكاري في واشنطن بالطلاء الأحمر، دعما لغزّة.

Designed by architect #HenryBacon (1866-1924), The Lincoln Memorial was dedicated May 30, 1922. On Dec 20, 2023 buckets of red paint were dumped on the memorial's steps where the slogan "Free Gaza" was also repeatedly spray-painted in red. Loathsome vandals! Video: @barnardfox5dc pic.twitter.com/Habivww4Dx — Mark Vallen (@mark_vallen) December 21, 2023

وكتبت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن "المخربين" رسموا نقوشا وكتابات مختلفة على الدرجات المؤدية لنصب أبراهام لينكولن، وسكبوا طلاء أحمر، وكان من بين النقوش التي رسموها عبارة "غزة حرة".

وأوضحت "ABC News"، نقلاً عن الشرطة أن فرقا من العمال بدأت بالفعل في إزالة الطلاء، ويحقق ضباط إنفاذ القانون في الحادث.

وفي نوفمبر، قام أشخاص مجهولون برسم نقوش دعم لغزّة وفلسطين على المعالم الأثرية القريبة من البيت الأبيض.

كما تم طبع بصمات أيدي حمراء تعبيرا عن "الدموية" على سياج البيت الأبيض.

وتجري في الولايات المتحدة احتجاجات واسعة النطاق، على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غالبيتها العظمى دعما لفلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزّة.