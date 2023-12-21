الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ما زالت غير متأثرة بما يحدث في البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة منتظمة في القناة، وهناك خلية أزمة لمتابعة ودراسة التوترات الجارية بالبحر الأحمر في حال زيادة تأثيرها على القناة، في إشارة إلى استهداف الحوثيين، للسفن التابعة لإسرائيل، أو المتجهة إلى الأراضي المحتلة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن عدد السفن التي حولت مسارها من قناة السويس، إلى طريق رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر حتى أمس 115 سفينة، مؤكدا أن متوسط عدد السفن التي تمر بالقناة من 72 إلى 74 سفينة بحمولات 4,2 ملايين طن بضائع يوميا خلال هذا الأسبوع.



وأكد أن قناة السويس ما زالت غير متأثرة بما يحدث في البحر الأحمر، لأنها الممر الأسرع والأكثر أمنا، فضلا عن تأخر البضائع وخطورة الطريق برأس الرجاء الصالح وطول المدة وزيادة التكلفة، مشددا على أن السفن تفكر جيدا قبل تحويل مسارها عن قناة السويس والذهاب من طريق رأس الرجاء الصالح.



وأعلن عدد من شركات الشحن العالمية، تجنب المرور في البحر الأحمر، بسبب الاستهدافات الحوثية للسفن التابعة لإسرائيل أو التي لها علاقة بها، تجنبا لتعرضها للخطر الذي يزيد قيمة التأمين.