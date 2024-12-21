 إصابة سيدة وطفلها في حريق شقة سكنية بأكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة سيدة وطفلها في حريق شقة سكنية بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 3:05 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 3:05 م

أصيبت سيدة وطفلها باختناق إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، الذي أسفر عن إصابة سيدة وطفلها بإختناق، نقلا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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