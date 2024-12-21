موسكو تسيطر على قرية بمنطقة أساسية في شرق أوكرانيا

أعلنت موسكو اليوم السبت، سيطرة قواتها على قرية جديدة في منطقة أساسية في شرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة قوات «الجنوب»، سيطرت على بلدة أوستروفسكي في جمهورية دونيتسك.

ووفق الوزارة، دحرت وحدات من مجموعة قوات «الجنوب»، التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق: زاليزنيانسكوي وأوريخوفو، وفاسيليفكا، وتشاسوف يار، وكوراخوفو، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوجانسك.

وقالت إن «خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 285 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز (دي – 30)، ومدفع هاوتزر (إم 119) أمريكي الصنع عيار 105 ملم، وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية».

كما ذكر البيان، أن الطيران والمدفعية الروسية، ألحقا أضرارا بمنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية.

وأشار إلى أن «الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ألحقت أضرارًا بمنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تخزين للطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى تجمعات للكوادر البشرية، والمعدات العسكرية الأوكرانية، في 147 منطقة».

ولفتت الوزارة أيضًا إلى أن «أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و89 طائرة دون طيار».