 رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين تدين الهجوم على سوق عيد الميلاد بماجدبورج: وحشي وجبان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين تدين الهجوم على سوق عيد الميلاد بماجدبورج: وحشي وجبان

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 9:41 ص | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 9:41 ص

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن "تعاطفها مع الضحايا" بعد الهجوم "الوحشي والجبان" على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج الألمانية مساء الجمعة.

وعبرت فون دير لاين، على موقع إكس عن تعازيها لأقارب وأصدقاء الضحايا، ووجهت الشكر للشرطة وخدمات الإنقاذ.

وقالت السلطات الألمانية، إن شخصين على الأقل قتلا، أحدهما طفل صغير، وأصيب 60 آخرون بعد أن قاد رجل سيارته إلى سوق عيد الميلاد في ماجدبورج ، إلى الغرب من برلين، مساء الجمعة.

ودعت فون دير لاين، وهي سياسية ألمانية محافظة تتولى قيادة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إلى "التحقيق في عمل العنف" ومعاقبته بشدة.


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