الخارجية الإيرانية تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها لدى دمشق برصاص مسلحين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، مقتل أحد موظفي سفارة طهران لدى دمشق، برصاص مسلحين.

ووفقًا لما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال بقائي، إن «سيد داود بيطرف، الموظف المحلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، قُتل برصاص عناصر إرهابية أطلقوا النار على سيارته في العاصمة السورية».

وأشار إلى «اكتشاف جثمان الموظف والتعرف عليه، ونقله إلى البلاد في الأيام الأخيرة»، مُحملًا الحكومة السورية الانتقالية المسئولية في تحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

وقال إن «وزارة الخارجية الإيرانية تتابع الأمر بالشكل المناسب، ومن خلال مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية بجدية».