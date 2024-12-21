 الخارجية الإيرانية تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها لدى دمشق برصاص مسلحين - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2024 12:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الإيرانية تعلن مقتل أحد موظفي سفارتها لدى دمشق برصاص مسلحين

وكالات
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 12:00 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 12:00 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، مقتل أحد موظفي سفارة طهران لدى دمشق، برصاص مسلحين.

ووفقًا لما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال بقائي، إن «سيد داود بيطرف، الموظف المحلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، قُتل برصاص عناصر إرهابية أطلقوا النار على سيارته في العاصمة السورية».

وأشار إلى «اكتشاف جثمان الموظف والتعرف عليه، ونقله إلى البلاد في الأيام الأخيرة»، مُحملًا الحكومة السورية الانتقالية المسئولية في تحديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

وقال إن «وزارة الخارجية الإيرانية تتابع الأمر بالشكل المناسب، ومن خلال مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية بجدية».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك