أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لمفتي الديار المصرية

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نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية" ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الإنسان أساس بناء الأوطان" حاضر فيها الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، لـ140 ضابطاً من مختلف الرتب من الدارسين بالدورات التدريبية الأساسية المنعقدة حالياً بمعهدي "القادة - الضباط" التابعين لكلية التدريب والتنمية.

تناولت الندوة المحاور الرئيسية لبناء المواطن عقائدياً ومسلكياً فى إطار الدور المجتمعي للوزارة.

وتناول المفتي أهمية غرس مفهوم الولاء للوطن في الأجيال الجديدة، وتنشيط الذاكرة الوطنية للأجيال في ظل التحديات التي تهدد الأمن القومي للدولة المصرية على المحاور الداخلية والإقليمية والدولية.

كما أشاد فضيلته بتضحيات وجهود رجال الشرطة التي قدموها لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

وأكد الدكتور نظير عياد أهمية دور رجال الشرطة في تحقيق الأمن للوطن والمواطنين، وأشار إلى ذكر نعمة الأمن في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة .

ووجه مفتي الديار المصرية الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، باتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.

ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة جميع الحضور من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن الوطن ومقدراته.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بالدور المجتمعي وتنمية الوعي الديني المستنير لضباط الشرطة.