مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع في غزة تتدهور بشكل سريع

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن «الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تفوق الوصف، ولا يمكن ترجمتها إلى كلمات أو صور بسبب حجمها الكبير والمخيف».

وأضاف «الشوا» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن قطاع غزة يعاني من حالة مجاعة شديدة، رغم محاولات برنامج الغذاء العالمي والمؤسسات الإنسانية التعامل مع الوضع، لكن القيود الإسرائيلية وحجم الدمار الذي يسببه الاحتلال يفاقم من معاناة المواطنين.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيية، إلى أن استهداف الاحتلال لمقومات الحياة الأساسية في القطاع جعل الاحتياجات الإنسانية تزداد بشكل كبير، مع تزايد المعاناة يوما بعد يوم.

ولفت إلى أن هناك تقارير دولية تطالب بإرسال بعثات فورية إلى غزة للتعامل مع الواقع الكارثي هناك، قائلا إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الصحفيين إلى القطاع منذ بداية العدوان، في محاولة لإخفاء تفاصيل الكارثة غير المسبوقة على مستوى العالم.