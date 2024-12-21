مي التلمساني: أحمد الطيباوي سارد عظيم وكتاباته مرتبطة بالفلسفة

أكدت الكاتبة الروائية مي التلمساني أن كتابة الروائي أحمد طيباوي مرتبطة بالفلسفة، وأنه ساردًا وحكّاءً عظيمًا، واصفةً إياه بأنه كاتب كبير وله باع، حيث يقدم الشخصيات خارج الإيقاع المتوقع.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل إطلاق وتوقيع رواية "الحب عربة مهترئة" للروائي الجزائري أحمد طيباوي، والصادرة عن دار الشروق، في مقر مكتبة البلد، بوسط البلد.

وأشارت التلمساني إلى أن طيباوي يناقش في الرواية جيل الاختيارات المحدودة وحتمية الاختيار، واعتبرت التلمساني أن رواية "الحب عربة مهترئة" تطرح قضية فلسفية عظيمة هي قضية الاغتراب، الذي يسيطر على شخصية البطل، مستشهدةً بعلاقته بالأب الذي يفرض عليه كل شيء، على عكس الأم التي رحلت وكانت أفضل في ذلك.

وأضافت أن الرواية تحتوي على علاقات إشكالية بين البطل والأب، وبين البطل والزوجة، وبين البطل والزوجة وزوج الزوجة السابق، مؤكدةً أن أحمد طيباوي لا يفرض حكمًا أخلاقيًا على شخصياته، إذ أن حالة الاستلاب التي تظهر في الشخصيات لا تحتاج إلى أحكام أخلاقية، كما هو الحال مع الأب الذي لا نجد عليه أي حكم أخلاقي.

واختتمت التلمساني حديثها بالإشارة إلى وعي كبير لدى بطل الرواية رغم بساطته، مرجعةً ذلك إلى كونه محبًا للأدب.

جدير بالذكر أنه حضر الندوة مجموعة كبيرة من المثقفين والكتاب والروائيين والقراء من بينهم: الروائي عبد الوهاب حمادي، والكاتب والناقد سيد محمود، والكاتب والناقد محمود عبد الشكور، والكاتب محمد يوسف الغرباوي، والكاتبة آية طنطاوي، والكاتبة هبة عبد العليم، والكاتب الصحفي محمد سرساوي، ونانسي حبيب مسؤول النشر بدار الشروق، وعمرو عز الدين مسؤول التسويق بالدار.