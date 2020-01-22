المسماري: الإخوان إرهابيون ولهم مخطط مخابراتي ضد الشعب الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن «الجيش لن يسمح للإرهاب بالتمدد في الأراضي الليبية».



وأضاف «المسماري» أن «الإخوان إرهابيون ولهم مخطط مخابراتي ضد الشعب الليبي»، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.



وأشار إلى «رصد الجيش عدد من مقاتلي داعش تسللوا إلى الجنوب الليبي»، ذاكرًا أنه «من المعتقد أن تركيا هي التي استقدمتهم».



ولفت إلى «إعادة تفعيل الحظر الجوي المفروض على مطار معيتيقة وقاعدتها الجوية»، مشددًا على «استهداف الجيش أي طائرة تخرق منطقة الحظر الجوي على معيتيقة مهما كان نوعها».