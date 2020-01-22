«بيكو بتروليوم» تبدأ تصدير الوقود عالي الكبريت من باكستان

أعلنت شركة "بيكو بتروليوم" الباكستانية، اليوم الأربعاء، تصدير أول شحنة من الوقود عالي الكبريت من ميناء كياماري بمدينة كراتشي الباكستانية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن بيان الشركة القول، إن الوقود عالي الكبريت يمثل ما يتراوح بين 30% و40% من إنتاج مصافي النفط في باكستان، لذلك يعتبر التصدير حلا جيدا لمواجهة ضعف الطلب المحلي على هذا الوقود.

يذكر أن الطلب على الوقود عالي الكبريت المستخدم في محطات الطاقة في باكستان قد تراجع خلال الفترة الأخيرة بعد بدء تشغيل محطات الفحم والغاز الطبيعي المسال، في حين أن المعايير البيئية العالمية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من أول يناير الحالي ألزمت السفن التي تعمل بهذا النوع من الوقود باستخدام وسائل تحد من العوادم الناجمة عنه أو أن تتوقف عن استخدامه وتتحول لأنواع أخرى من الوقود أقل تلويثا للهوء.