ينطلق الاجتماع الأول على مستوى الخبراء لمناقشة المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بالاتفاق المأمول حول سد النهضة الإثيوبى، اليوم.



كان اجتماع واشنطن، الذى عقد فى الفترة من 13 حتى 15 يناير الجارى، قد انتهى إلى اتفاق مبدئى حول 6 بنود وصفها البيان المشترك بين الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والبنك الدولى، بأنها تمثل فى مجموعها مقدمة لإنجاز اتفاق نهائى.



واتفق وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا على الاجتماع مرة أخرى فى واشنطن يومى 28 و29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، على أن تعقد مناقشات فنية وقانونية حتى ذلك الحين.



وقال مصدر مطلع على مفاوضات النهضة، إنه من المقرر أن تبحث الاجتماعات الفنية والقانونية إيجاد صيغة للتعاون فى قواعد التشغيل وآليات تطبيق هذا التعاون، وكذلك الكمية المقرر إطلاقها إلى مصر والسودان طبقا للظروف المختلفة.



وأضاف أن الخبراء الفنيين والقانونيين يستهدفون إيجاد آلية لفض المنازعات، التى تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات فى كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى، وغيرها من الأطر التى جرى التوافق عليها.



كانت وزارة الموارد المائية والرى أكدت فى بيان منذ أيام، أن اجتماع واشنطن ربط ملء خزان سد النهضة بكميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، مضيفة أن هذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت.



كما أشارت إلى التوصل لتعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وإلى التزام إثيوبيا بإجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.