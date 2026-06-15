أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مواجهته أمام نظيره البلجيكي متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء المقام مساء الإثنين على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخبين، مع أفضلية نسبية للفراعنة في الدقائق الأولى، حيث كثف لاعبو مصر محاولاتهم الهجومية مبكرًا.

وكاد كيفين دي بروين أن يفتتح التسجيل لصالح بلجيكا في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب دون أفضلية واضحة، حتى الدقيقة 20، التي شهدت هدف التقدم لمنتخب مصر، بعدما أطلق إمام عاشور تسديدة صاروخية سكنت الشباك، مستغلًا تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وواصل منتخب مصر فرض سيطرته على اللقاء بعد الهدف، في ظل تراجع نسبي للمنتخب البلجيكي، الذي حاول العودة في النتيجة عبر بعض المحاولات الخطيرة، أبرزها رأسية يوري تيليمانس التي مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغطًا مكثفًا من جانب بلجيكا بحثًا عن التعادل، مقابل تراجع تكتيكي للاعبي مصر إلى وسط الملعب للحفاظ على التقدم.