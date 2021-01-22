جوجل تهدد أستراليا بحرمانها من محرك البحث الخاص بها

هددت شركة "جوجل" الأمريكية، اليوم الجمعة، بحرمان أستراليا من محرك البحث الخاص بها، في حال اعتمدت الأخيرة قانون المساومة الإلزامي المقترح للمنصات الرقمية في البلاد، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



وينص القانون الذي قدمته الحكومة الأسترالية في ديسمبر الماضي على إجبار "جوجل" وشركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي على الدفع لشركات الإعلام المحلية في أستراليا مقابل مشاركة محتواها.



وقدمت أستراليا ذلك القانون الشهر الماضي بعد أن توصلت إلى تحقيق بأن شركة "جوجل" المملوكة لشركة "ألفابيت" وعملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتمتعان بقوة سوقية كبيرة في صناعة الإعلام، وهو وضع قالت إنه "يشكل تهديدا محتملا لديمقراطية تعمل بشكل جيد".



من جانبها، قالت ميلاني سيلفا، مديرة "جوجل" لأستراليا ونيوزيلندا، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بأستراليا، إنه "إذا تم إصدار هذا القنون، فلن يمنحنا أي خيار حقيقي سوى التوقف عن توفير محرك بحث (جوجل) في أستراليا".



وجاءت شركة "جوجل" بالحد من خدماتها في أستراليا بعد ساعات فقط من توصلها إلى صفقة دفع محتوى مع بعض ناشري الأخبار الفرنسيين، بحسب وكالة "رويترز".



وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون إن الحكومة لن ترد على ما وصفه بـ"التهديدات" الصادرة من شركة "جوجل".



وطلبت حكومة الولايات المتحدة من أستراليا الأسبوع الحالي، إلغاء القوانين المقترحة، والتي تحظى بدعم سياسي واسع، واقترحت على أستراليا أن تتبع قانونا طوعيا بدلا من ذلك.