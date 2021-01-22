الاتحاد الأوروبي يدين العملية الإرهابية في العاصمة بغداد

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة العملية الإرهابية في العاصمة العراقية بغداد، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الالكتروني: "ندين بشدة الهجوم الهمجي الذي هز وسط بغداد وأودى بحياة العديد من المواطنين وجرح آخرين"، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للسلطات العراقية في مكافحة التطرف والإرهاب، ومساندة العراق وشعبه في دعم أمن البلاد واستقرارها.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أمس سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين هزا سوقا شعبيا وسط العاصمة بغداد.