إندبندنت عربية: خامنئي ينشر صورة لاعب جولف يشبه ترامب ويتعهد بالثأر

نشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم الجمعة، صورة للاعب جولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تستهدفه طائرة مسيرة في ما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في 3 يناير 2020.

وحسبما نشرته «إندبندنت عربية»، صباح اليوم الجمعة، حمل المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر الماضي قال فيها إن «الثأر حتمي»، مجددًا تعهده بالثأر لمقتل سليماني في العراق.

وكتب خامنئي على «تويتر»، في 16 ديسمبر 2020، تدوينة جاء فيها: «يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني والذين نفذوا، هذا الثأر سيحدث حتمًا في الوقت المناسب»، من دون أن يذكر ترامب الذي أمر بالضربة.

وحذف الموقع هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى «تلويث دول أخرى»، وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

ولم يتخذ الموقع أي إجراء فوري واضح بشأن تغريدة خامنئي الجديدة.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ 2018، عندما انسحب ترامب من اتفاق عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية كان يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي، وأعادت واشنطن فرض العقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني.

ودعت إيران إلى الأفعال «لا مجرد الأقوال» بعد وقت قصير من أداء جو بايدن اليمين رئيسًا للولايات المتحدة يوم الأربعاء، وقال بايدن إن واشنطن ستعاود الانضمام إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران الامتثال الصارم به.