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السعودية: استقرار عدد إصابات كورونا

وزارة الصحة السعودية - ارشيفية
وزارة الصحة السعودية - ارشيفية
الرياض - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 5:47 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 5:47 م
أعلنت وزار الصحة السعودية اليوم الجمعة استقرار عدد إصابات فيروس "كورونا" في المملكة، مسجلة 213 إصابة ، بالإضافة إلى ارتفاع حالات التعافي، والتي بلغت 188 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19) في المملكة إلى 365 ألفا و988 حالة مؤكدة  ، بزيادة 213 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 212 حالة.

وتم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 357 ألفا و525 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6346 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2117 حالة، منها 322 حالة حرجة.

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