الصحة تحذر المواطنين من الأماكن المزدحمة: تزيد من فرصة انتشار كورونا

أصدرت وزارة الصحة، تعليمات للمواطنين عند الذهاب لصلاة الجمعة، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن ١ متر، وتطهير الأيدى باستمرار، إلى جانب أخذ سجادة الصلاة الخاصة للمسجد، ولذلك لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وحذرت الوزارة، فى منشور لها، من الأماكن المزدحم باعتبارها فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا، مشددة على الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء التواجد بها، ناصحة بالابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر، بجانب ارتداء الكمامة وتطهير الأيدى باستمرار.



وتطرقت الوزارة فى منشور آخر إلى توضيح أعراض نزلات البرد أو الزكام التى هى عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسى، وشملت الأعراض ارتفاع درجة الحرارة والعطس المتكرر واحتقان الأنف والتهاب الحلق، مضيفة أن تلك العدوى تنتقل من شخص لآخر من خلال الرذاذ أو التواصل المباشر مع الشخص المريض.



ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، يومى ٢٣ و٢٤ يناير للكشف والعلاج مجانا.



وأكدت الوزارة، فى بيان أمس، أن القوافل الثلاث ستكون فى التخصصات الطبية (نساء وولادة ــ خدمات تنظيم الأسرة ــ الباطنة ــ الأطفال ــ الأنف والأذن ــ العظام ــ الجراحة ــ الرمد ــ الأسنان ــ القلب ــ الجلدية ــ خدمات الأشعة والتحاليل)، حيث تم إطلاق تلك القوافل بمحافظات البحر الأحمر، الفيوم، أسيوط، لمدة يومين.