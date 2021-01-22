صيادلة الغربية تشن حملة مكبرة على الأماكن الغير مرخصة لتداول الأدوية

شنت إدارة الصيدلة بالغربية، حملة مكبرة على الأماكن غير المرخصة والأدوية غير المسجلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط شقة غير مرخصة بدائرة أول المحلة الكبرى، داخلها كميات من الأدوية الغير المسجلة تصل إلى ١١٢٦ وحدة مختلفة ومستلزمات طبية بكميات ١٤٠٠ وحدة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناء على بلاغ بوجود مكان غير مرخص لمخزن الادوية والمستلزمات بدائرة أول المحلة الكبرى.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل حملة مكبرة لظبط سوق الدواء والأماكن الغير مرخصة وذلك تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية.

كانت الحملة برئاسة العميد وليد العيسوى، وبعضوية الدكتور منى شبل مدير التفتيش الصيدلى، ومفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية أول المحلة الكبرى محمد عليان، وياسر القمرى، وهبة عكاشة، وحنان حمدى، تحت إدارة عبير عبدالعزيز مدير الإدارة الصحية، وبمرافقة مباحث التموين بالمحلة الكبرى، برئاسة المقدم محمد زايد، وقوة من الشرطة السريين.